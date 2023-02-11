Andres Lioi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lioi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Lioi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Lioi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Lioi 7 Mart 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Lioi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Andres Lioi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Lioi'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Lioi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Lioi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Lioi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Lioi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Ros. Central II

13 Ağu 2019 yılında Korona Kielce

31 Temmuz 2020 yılında Ros. Central II

2 Nisan 2021 yılında San Luis

20 Eylül 2021 yılında Ros. Central II

21 Eylül 2021 yılında Iberia

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Madry

Andres Lioi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Lioi şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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