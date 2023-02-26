Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Lopez 4 Şubat 1993 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Andrés López Cabrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMG Sports Management yapmaktadır. Andres Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Lopez'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Cuenca B

1 Temmuz 2010 yılında Dep. Cuenca

7 Ocak 2016 yılında SD Aucas

2 Şubat 2016 yılında Uni. Católica

3 Ocak 2022 yılında LDU Quito

3 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Andres Lopez kimdir

Andres Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Lopez şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andres Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Andres Lopez nereli

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