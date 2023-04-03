Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andres Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andres Lopez 11 Ocak 2003 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés López Carmona şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andres Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Lopez'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Andres Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andres Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında R.Madridtabfutb
1 Temmuz 2021 yılında Almería Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B
Andres Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andres Lopez şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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