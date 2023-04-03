Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andres Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.