Andres Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Martin 11 Temmuz 1999 tarihinde Aguadulce şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrés Martín García şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Martin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Andres Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andres Martin'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andres Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andres11martin/

Andres Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andres Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2018 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2019 yılında Rayo Vallecano

27 Ocak 2022 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2022 yılında Rayo Vallecano

Andres Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Martin şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Andres Martin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.