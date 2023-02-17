Andres Meli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Meli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Meli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Meli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Meli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Meli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Meli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Meli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Meli 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Meli Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Meli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andres Meli'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Meliboyu ve yaşı kaç

Andres Meli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Meli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Andres Meli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Meli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Godoy Cruz II

Andres Meli kimdir

Andres Meli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Meli şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Andres Meli nereli

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