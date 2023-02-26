Andres Micolta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Micolta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Micolta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andres Micolta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andres Micolta 6 Haziran 1999 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Norman Andrés Micolta Arroyo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andres Micolta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Micolta'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Andres Micolta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andres Micolta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2022 yılında CD El Nacional
Andres Micolta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andres Micolta şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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