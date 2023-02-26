Andres Micolta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Micolta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andres Micolta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Micolta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.