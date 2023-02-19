Andres Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Morales 27 Kasım 1999 tarihinde Vigía del Fuerte şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Morales Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Morales Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andres Morales'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

1 Temmuz 2021 yılında Alianza Petrol.

Andres Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Morales şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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