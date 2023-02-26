Andres Ona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Ona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Ona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Ona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Ona 23 Ocak 1993 tarihinde Sangolquí şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Christian Andrés Oña Alcocer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Ona Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE-SPORTS S.A. yapmaktadır. Andres Ona, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 2 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Andres Ona'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Ona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Ona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andres Ona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Ona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Independiente

27 Ocak 2015 yılında Dep. Cuenca

2 Ocak 2018 yılında Uni. Católica

Andres Ona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Ona şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Andres Ona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.