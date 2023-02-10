Andres Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Rios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Rios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Rios

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Rios 1 Ağu 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrés Lorenzo Ríos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Rios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Martin Guastadisegno yapmaktadır. Andres Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Rios'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Rios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andyrios9/

Andres Riosboyu ve yaşı kaç

Andres Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında River Plate

1 Temmuz 2010 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2011 yılında River Plate

22 Ocak 2013 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2013 yılında River Plate

8 Ocak 2014 yılında América

1 Temmuz 2014 yılında Leones Negros

30 Haziran 2015 yılında América

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2016 yılında Defensa

10 Temmuz 2017 yılında Vasco da Gama

24 Ocak 2019 yılında Racing Club

30 Temmuz 2019 yılında San Jose

21 Ocak 2022 yılında Aldosivi

8 Ağu 2022 yılında Defensa

Andres Rios kimdir

Andres Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Rios şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Andres Rios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andres Rios nereli

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