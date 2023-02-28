Andres Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Romero 8 Haziran 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Sebastián Romero Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Romero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Romero'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında CF Peralada

30 Haziran 2018 yılında Nacional B

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2020 yılında Sud America

1 Nisan 2021 yılında Progreso

5 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

4 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Andres Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Romero şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional

Uruguay U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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