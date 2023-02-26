Andres Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andres Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andres Sanchez 24 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Sánchez Duque şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andres Sanchez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Sanchez'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andres Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andres Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2017 yılında América SC
1 Mart 2018 yılında CD La Union
1 Mart 2019 yılında Chacaritas FC
6 Ocak 2023 yılında Delfín SC
Andres Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andres Sanchez şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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