Andres Segovia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Segovia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Segovia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Segovia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Segovia 27 Temmuz 1997 tarihinde Punta Arenas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Leonardo Segovia Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Segovia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Segovia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Segovia'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Segovia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Segovia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Segovia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Segovia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında CDF Vial

18 Şubat 2021 yılında Melipilla

17 Ocak 2023 yılında Unión Española

Andres Segovia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Segovia şuan Unión Española takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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