Andres Souper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Souper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Souper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Souper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Souper 6 Mayıs 1999 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Souper de la Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Souper Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALTIUS yapmaktadır. Andres Souper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Souper'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Souper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Souper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Souper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Souper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında U. Católica

17 Temmuz 2018 yılında Valdivia

31 Aralık 2018 yılında U. Católica

4 Ocak 2019 yılında CD Puerto Montt

31 Aralık 2019 yılında U. Católica

1 Ocak 2020 yılında Antofagasta

31 Aralık 2020 yılında U. Católica

1 Ocak 2021 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında Magallanes CF

31 Aralık 2023 yılında Antofagasta

Andres Souper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Souper şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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