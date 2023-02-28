Andres Vilches kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Vilches Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Vilches adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Vilches Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Vilches 14 Ocak 1992 tarihinde Talcahuano şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Alejandro Vilches Araneda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Vilches Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Andres Vilches, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Vilches'nin CD Ñublense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Vilches Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andyvilches18/

Andres Vilches Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Vilches isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Vilches Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Vilches futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında AC Barnechea

30 Haziran 2013 yılında Huachipato

1 Temmuz 2013 yılında Valdivia

30 Nisan 2014 yılında Huachipato

7 Temmuz 2015 yılında Colo Colo

12 Ocak 2018 yılında U. Católica

31 Aralık 2018 yılında Colo Colo

1 Ocak 2020 yılında La Calera

7 Ocak 2022 yılında Palestino

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Andres Vilches Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Vilches şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Andres Vilches Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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