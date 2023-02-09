Andres Vombergar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Vombergar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Vombergar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Vombergar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Vombergar 20 Kasım 1994 tarihinde Villa Luzuriaga şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Slovenya,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Vombergar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andres Vombergar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Vombergar'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Vombergar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Vombergar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Vombergar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Vombergar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CA Ituzaingó

10 Mart 2015 yılında Fénix de Pilar

25 Ağu 2016 yılında Los Andes

30 Haziran 2017 yılında Fénix de Pilar

17 Ağu 2017 yılında NK Olimpija

16 Şubat 2019 yılında Ufa

10 Eylül 2020 yılında NK Olimpija

8 Temmuz 2021 yılında San Luis

26 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

Andres Vombergar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Vombergar şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Andres Vombergar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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