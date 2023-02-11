Andres Zanini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Zanini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Zanini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Zanini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Zanini 18 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Zanini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Zanini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Zanini'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Zanini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Zanini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Zanini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Zanini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2018 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

3 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2023 yılında CA Güemes

Andres Zanini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Zanini şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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