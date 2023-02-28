Andrew Anomerawani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Anomerawani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Anomerawani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Anomerawani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Anomerawani 8 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,9 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Vivien Anomerawani Ombenidjouwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Anomerawani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Andrew Anomerawani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Anomerawani'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrew Anomerawani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Anomerawani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Anomerawani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Anomerawani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Andrew Anomerawani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Anomerawani şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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