New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzun bir süredir hakkındaki taciz iddiaları ile gündeme gelen Vali Cuomo'nun açıklaması geniş yankı uyandırdı. Basında yer alan haberlerin ardından Andrew Cuomo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | New York Valisi Andrew Cuomo istifa mı etti? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... ANDREW CUOMO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Andrew Mark Cuomo 6 Aralık 1957 yılında ABD, Queens, New York'ta dünyaya geldi. Demokratik Parti üyesi Amerikalı siyasetçidir. 1 Ocak 2011'den beri New York Eyalet Valisi olarak çalışmakta; bundan önce de 1 Ocak 2007'de eyalet başsavcısı görevini üstlenmiştir. Andrew Cuomo, kendisi de New York Eyalet Valisi olarak çalışmış Mario Cuomo ile Matilda Raffa'nın en büyük oğlu. Erkek kardeşi Chris, kız kardeşi ise Maria. Cuomo, 1991'den 2003'e kadar Robert F. Kennedy ile Ethel Kennedy'nin çocuğu Kerry Kennedy ile evli idi. Çiftin üç çocuğu vardır: Mariah Matilda Kennedy Cuomo (1995), Cara Ethel Kennedy Cuomo (1995) ile Michaela Andrea Cuomo (1997). 2003'te Cuomo, Kennedy'den boşandı. 2006 ile 2010 yılları arasında New York eyalet başsavcısı olarak çalışmış Cuomo, sosyal konaklama alanında uzmandır ve yozlaşmaya karşı çalışmıştır. 1997-2001 arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın hükûmetinde İskan bakanı olarak çalıştı; hâlâ Clinton ile yakın bağlantısı vardır. 2010'da New York Valisi olarak seçilmiş Cuomo, 2008'de bir telekız skandalı sonucunda eski vali Eliot Spitzer'ın istifa etmesinin ardından göreve gelen Demokratik Parti üyesi David Paterson'dan görevi devraldı. NEW YORK VALİSİ ANDREW CUOMO İSTİFA MI ETTİ? New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Berkem Temizel Gece Editörü new yorkvaliandrew cuomoKimdirtaciz