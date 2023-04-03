Andrew De Gannes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew De Gannes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew De Gannes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew De Gannes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew De Gannes 9 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Trinidad ve Tobago uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew De Gannes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United Academy futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United Academy takımına - tarihinde katılmıştır. Andrew De Gannes'nin Atlanta United Academy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrew De Gannes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew De Gannes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew De Gannes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew De Gannes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew De Gannes şuan Atlanta United Academy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andrew De Gannes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago U20 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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