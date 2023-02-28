Andrew Jean Baptiste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Jean Baptiste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Jean Baptiste kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Jean Baptiste ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Jean Baptiste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Jean Baptiste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Jean Baptiste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Jean Baptiste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Jean Baptiste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Jean Baptiste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Jean Baptiste 16 Haziran 1992 tarihinde Brooklyn, New York şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Anderson Jean-Baptiste şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Jean Baptiste Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Network UK yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andrew Jean Baptiste'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrew Jean Baptiste Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isthatdrew35

Andrew Jean Baptiste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Jean Baptiste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrew Jean Baptiste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Jean Baptiste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2012 yılında Portland

11 Temmuz 2012 yılında OC Blues FC

22 Ağustos 2012 yılında Portland

1 Ocak 2014 yılında Chivas USA

27 Ocak 2015 yılında New York RB

26 Haziran 2015 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2015 yılında Estrella

11 Ağustos 2016 yılında Nyköping

2 Ocak 2018 yılında TFC II

8 Şubat 2019 yılında Umeå FC

21 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında Valour FC

Andrew Jean Baptiste kimdir

Andrew Jean Baptiste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Jean Baptiste şuan Valour FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Andrew Jean Baptiste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrew Jean Baptiste nereli

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