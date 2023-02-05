Andrew Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Jung kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Jung ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Jung

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Jung 8 Ekim 1997 tarihinde Remiremont şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Jung Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Andrew Jung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Jung'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Jung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrewcadabra/

Andrew Jungboyu ve yaşı kaç

Andrew Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrew Jung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrew Jung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2018 yılında Concarneau

30 Haziran 2019 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2019 yılında LB Châteauroux

16 Ocak 2020 yılında Concarneau

30 Haziran 2020 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2020 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2021 yılında LB Châteauroux

27 Temmuz 2021 yılında KV Oostende

28 Temmuz 2021 yılında AS Nancy

30 Ağu 2022 yılında KV Oostende

31 Ağu 2022 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2023 yılında KV Oostende

Andrew Jung kimdir

Andrew Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Jung şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Andrew Jung nereli

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