Andrew Majalisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Majalisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Majalisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrew Majalisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrew Majalisa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrew Majalisa Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Andrew Majalisa'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrew Majalisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrew Majalisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrew Majalisa şuan Doma United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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