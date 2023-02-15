Andrew Mills kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Mills Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Mills adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Mills Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Mills 12 Aralık 1993 tarihinde Huyton şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrew Robert Mills şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Mills Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Andrew Mills, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 11 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Andrew Mills'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrew Mills Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrew Mills isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Mills Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Mills futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Macclesfield

28 Eylül 2012 yılında New Mills

28 Ekim 2012 yılında Macclesfield

15 Şubat 2013 yılında Buxton

28 Nisan 2013 yılında Macclesfield

3 Ağu 2013 yılında Cammell

24 Ekim 2013 yılında Macclesfield

25 Ekim 2013 yılında Salford

3 Aralık 2013 yılında Macclesfield

4 Aralık 2013 yılında Newcastle Town

31 Aralık 2013 yılında Macclesfield

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Friska Viljor

1 Ocak 2017 yılında IFK Östersund

18 Temmuz 2017 yılında Östersund

4 Ağu 2017 yılında IFK Östersund

1 Ocak 2018 yılında Östersund

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2021 yılında Östersund

Andrew Mills Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Mills şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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