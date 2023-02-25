Andrew Nabbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Nabbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Nabbout kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Nabbout ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Nabbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Nabbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Nabbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Nabbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Nabbout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Nabbout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Nabbout 17 Aralık 1992 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Lübnan uyrukludur.Gerçek adı da أندرو نا ب من şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Nabbout Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Andrew Nabbout, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andrew Nabbout'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrew Nabbout Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/andrewnabbout

http://www.instagram.com/andrew_nabbout/

Andrew Nabbout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Nabbout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrew Nabbout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Nabbout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2012 yılında Melbourne

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2016 yılında N. Sembilan FC

19 Temmuz 2016 yılında Newcastle

5 Mart 2018 yılında Urawa Reds

25 Temmuz 2019 yılında Melbourne

24 Eylül 2020 yılında Melbourne City

Andrew Nabbout kimdir

Andrew Nabbout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Nabbout şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Andrew Nabbout Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Andrew Nabbout nereli

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