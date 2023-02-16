Andrew Omobamidele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Omobamidele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Omobamidele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Omobamidele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Omobamidele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Omobamidele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Omobamidele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Omobamidele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Omobamidele 23 Haziran 2002 tarihinde Leixlip şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Abiola Omobamidele şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Omobamidele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Andrew Omobamidele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andrew Omobamidele'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andrew Omobamidele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.omobamidele/

Andrew Omobamideleboyu ve yaşı kaç

Andrew Omobamidele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Omobamidele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrew Omobamidele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Omobamidele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2020 yılında Norwich U21

1 Ocak 2021 yılında Norwich

Andrew Omobamidele kimdir

Andrew Omobamidele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Omobamidele şuan Norwich City takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leixlip United (2014-2018), Norwich City (2018-2020)

Andrew Omobamidele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 22 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrew Omobamidele nereli

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