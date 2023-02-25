Andrew Redmayne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Redmayne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Redmayne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Redmayne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Redmayne 13 Ocak 1989 tarihinde Gosford şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Andrew James Redmayne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Redmayne Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 2 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Andrew Redmayne'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrew Redmayne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/redders_20/

Andrew Redmayne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Redmayne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Redmayne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Redmayne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Central Coast

1 Temmuz 2010 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2012 yılında Melbourne Heart

1 Temmuz 2015 yılında Western Sydney

2 Ocak 2017 yılında Sydney FC

Andrew Redmayne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Redmayne şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Andrew Redmayne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 12 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

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