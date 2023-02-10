Andrew Teuten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Teuten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Teuten kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Teuten ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Teuten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Teuten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Teuten

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Teuten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Teuten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Teuten 20 Temmuz 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Uruguay,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrew Christopher Teuten Ponzoni şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Teuten Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolistas Del Sur yapmaktadır. Andrew Teuten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Teuten'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrew Teutenboyu ve yaşı kaç

Andrew Teuten Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrew Teuten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 875 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrew Teuten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Teuten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2017 yılında CA Torque U19

11 Ocak 2018 yılında CA Torque

2 Şubat 2022 yılında CA Colón

Andrew Teuten kimdir

Andrew Teuten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Teuten şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Andrew Teuten nereli

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