Andrews Kwadwo Appau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrews Kwadwo Appau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrews Kwadwo Appau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrews Kwadwo Appau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrews Kwadwo Appau 18 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrews Kwadwo Appau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Andrews Kwadwo Appau'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrews Kwadwo Appau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrews Kwadwo Appau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrews Kwadwo Appau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrews Kwadwo Appau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrews Kwadwo Appau şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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