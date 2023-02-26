Andrews Nana Cobbinah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrews Nana Cobbinah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrews Nana Cobbinah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrews Nana Cobbinah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrews Nana Cobbinah 27 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrews Nana Cobbinah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Andrews Nana Cobbinah'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrews Nana Cobbinah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrews Nana Cobbinah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrews Nana Cobbinah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrews Nana Cobbinah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrews Nana Cobbinah şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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