Andrews Ntim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrews Ntim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrews Ntim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrews Ntim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrews Ntim 29 Temmuz 2000 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Andrews Ntim Manu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrews Ntim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrews Ntim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Andrews Ntim'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrews Ntim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrews Ntim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrews Ntim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrews Ntim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Legon Cities FC

Andrews Ntim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrews Ntim şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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