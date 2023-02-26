Andrews Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrews Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrews Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrews Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrews Owusu 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrews Owusu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrews Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Andrews Owusu'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrews Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrews Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrews Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrews Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrews Owusu şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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