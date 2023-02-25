Andrey Agapov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Agapov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Agapov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Agapov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Agapov 7 Şubat 1998 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Агапов Андрей Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Agapov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Agapov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Agapov'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Agapov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrei_agapov_1_/

Andrey Agapov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Agapov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Agapov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Agapov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Neman II

1 Mart 2019 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2019 yılında Neman II

1 Mart 2021 yılında FK Lida

31 Aralık 2021 yılında Neman II

28 Şubat 2022 yılında Slonim

Andrey Agapov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Agapov şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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