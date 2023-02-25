Andrey Alshanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Alshanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Alshanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Alshanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Alshanik 3 Mayıs 1999 tarihinde Osipovichi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Альшаник Андрей Денисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Alshanik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Andrey Alshanik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andrey Alshanik'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Alshanik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/justandrei18/

Andrey Alshanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Alshanik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Alshanik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Alshanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında BATE II

1 Ağustos 2018 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2018 yılında BATE II

15 Ocak 2019 yılında Energetik-BGU

12 Mart 2019 yılında Naftan

2 Ağustos 2019 yılında Energetik-BGU

12 Ocak 2020 yılında Smolevichi

15 Nisan 2020 yılında Energetik-BGU

16 Nisan 2020 yılında Krumkachi

31 Aralık 2020 yılında Energetik-BGU

2 Şubat 2021 yılında Slavia

Andrey Alshanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Alshanik şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrey Alshanik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Traktor Minsk

Belarus U21 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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