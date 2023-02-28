Andrey Gulyamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Gulyamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Gulyamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Gulyamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Gulyamov 6 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Андрей Гулямов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Gulyamov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Gulyamov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Gulyamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Gulyamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Gulyamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Gulyamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Bunyodkor

Andrey Gulyamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Gulyamov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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