Andrey İgnatovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey İgnatovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey İgnatovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey İgnatovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey İgnatovich 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Игнатович Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey İgnatovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev II futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey İgnatovich'nin Dnepr Mogilev II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey İgnatovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ignatovich7andrey?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Andrey İgnatovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey İgnatovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey İgnatovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey İgnatovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Minsk U19

1 Ocak 2021 yılında Dnepr-2

1 Ocak 2022 yılında Mogilev II

Andrey İgnatovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey İgnatovich şuan Dnepr Mogilev II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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