Andrey Kabyshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Kabyshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Kabyshev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Kabyshev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrey Kabyshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Kabyshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Kabyshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Kabyshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Kabyshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Kabyshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Kabyshev 28 Mayıs 2003 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кабышев Андрей Геннадьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Kabyshev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Andrey Kabyshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Kabyshev'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Kabyshev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kabysshevv?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Andrey Kabyshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Kabyshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrey Kabyshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Kabyshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2020 yılında Dnepr Mogilev

19 Ocak 2022 yılında Soligorsk

5 Nisan 2022 yılında Shakhter

31 Aralık 2022 yılında Soligorsk

Andrey Kabyshev kimdir

Andrey Kabyshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Kabyshev şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andrey Kabyshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Andrey Kabyshev nereli

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