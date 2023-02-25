Andrey Khachaturyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Khachaturyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Khachaturyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Khachaturyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Khachaturyan 2 Eylül 1987 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Хачатурян Андрей Владимирович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Khachaturyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Khachaturyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Andrey Khachaturyan'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Khachaturyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/khachaturyanandrej/

Haberin Devamı

Andrey Khachaturyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Khachaturyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrey Khachaturyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Khachaturyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında FK Minsk

29 Ağustos 2010 yılında Zhemchuzhina

1 Ocak 2011 yılında FK Minsk

30 Haziran 2011 yılında Zhemchuzhina

4 Eylül 2011 yılında Soligorsk

1 Ocak 2014 yılında Neman Grodno

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2016 yılında Belshina

1 Temmuz 2016 yılında Torpedo Zhodino

Andrey Khachaturyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Khachaturyan şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Khachaturyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 8 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.