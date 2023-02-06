Andrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey 15 Şubat 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrey Ramos do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Andrey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreyramos8/

Andrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vasco da Gama

1 Şubat 2022 yılında Coritiba FC

Andrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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