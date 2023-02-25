Andrey Kren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Kren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Kren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Kren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Kren 11 Kasım 2003 tarihinde Ivatsevichi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Крень Андрей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Kren Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Andrey Kren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Kren'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Kren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrey_kren17/?hl=ru

Andrey Kren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Kren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Kren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Kren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FK Slutsk

Andrey Kren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Kren şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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