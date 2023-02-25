Andrey Kudravets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Kudravets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Kudravets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Kudravets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Kudravets 2 Eylül 2003 tarihinde Borisov şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кудравец Андрей Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Kudravets Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andrey Kudravets'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Kudravets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Kudravets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Kudravets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Kudravets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BATE II

1 Ocak 2020 yılında BATE Borisov

Andrey Kudravets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Kudravets şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Kudravets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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