Andrey Kukharenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Kukharenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Kukharenok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Kukharenok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Kukharenok 25 Mayıs 1988 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кухаренок Андрей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Kukharenok Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Kukharenok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Andrey Kukharenok'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Kukharenok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Kukharenok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Kukharenok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Kukharenok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Lokomotiv Minsk

1 Ocak 2007 yılında Gomel

31 Aralık 2007 yılında Lokomotiv Minsk

1 Ocak 2013 yılında Slonim

1 Ocak 2014 yılında Rechitsa

1 Ağustos 2015 yılında Smolevichi

1 Ocak 2016 yılında Slonim

1 Ocak 2017 yılında Orsha

1 Temmuz 2017 yılında Abdish-Ata Kant

25 Ocak 2019 yılında Lokomotiv Gomel

Andrey Kukharenok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Kukharenok şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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