Andrey Lapshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Lapshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Lapshin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrey Lapshin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrey Lapshin 7 Ocak 1986 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лапшин Андрей Анатольевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrey Lapshin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Lapshin'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrey Lapshin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrey Lapshin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2005 yılında Darida
1 Ocak 2006 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2010 yılında Klechesk
1 Ocak 2012 yılında Isloch
1 Ocak 2014 yılında FK Uzda
1 Ocak 2016 yılında Neman Stolbtsy
1 Ocak 2017 yılında FK Uzda
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Andrey Lapshin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrey Lapshin şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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