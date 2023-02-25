Andrey Lapshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Lapshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrey Lapshin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Lapshin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.