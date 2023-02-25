Andrey Makarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Makarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Makarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Makarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Makarenko 16 Mart 2002 tarihinde Vetka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Макаренко Андрей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Makarenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Makarenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Makarenko'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Makarenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makarenko.17

Andrey Makarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Makarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Makarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Makarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında Soligorsk II

4 Mart 2022 yılında Shakhter

25 Kasım 2022 yılında Soligorsk

Andrey Makarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Makarenko şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrey Makarenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Gomel (-12/2018)

Belarus U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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