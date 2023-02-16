Andrey Nunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Nunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Nunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Nunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Nunes 26 Haziran 2000 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Andrey Nunes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Nunes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Andrey Nunes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Nunes'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Nunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Nunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Nunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Nunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2019 yılında Inter B

11 Aralık 2019 yılında Paraná

24 Ocak 2021 yılında Khor Fakkan

11 Mart 2022 yılında Sampaio Corrêa

Andrey Nunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Nunes şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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