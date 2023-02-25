Andrey Potapenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Potapenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Potapenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Potapenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrey Potapenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Potapenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Potapenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Potapenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Potapenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Potapenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Potapenko 9 Şubat 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Потапенко Андрей Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Potapenko Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Andrey Potapenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Potapenko'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Potapenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrey_potap12/

Andrey Potapenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Potapenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrey Potapenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Potapenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BATE II

6 Şubat 2020 yılında Dzerzhinsk

17 Ağustos 2020 yılında BATE II

16 Eylül 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında BATE II

25 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2021 yılında BATE II

1 Ocak 2022 yılında BATE Borisov

15 Ocak 2022 yılında Gomel

Andrey Potapenko kimdir

Andrey Potapenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Potapenko şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Potapenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Andrey Potapenko nereli

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