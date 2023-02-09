Andrey Quintino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Quintino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Quintino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Quintino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Quintino 5 Ağu 2002 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrey Rafael Quintino dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Quintino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Quintino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrey Quintino'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 3 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Quintino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrey Quintino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Andrey Quintino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Quintino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2023 yılında Ituano

3 Temmuz 2023 yılında Santos B

Andrey Quintino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Quintino şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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