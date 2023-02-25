Andrey Rum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Rum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Rum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Rum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Rum 19 Ocak 2002 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Рум Андрей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Rum Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Rum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Rum'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Rum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rum_andrey_

Andrey Rum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Rum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Rum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Rum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2019 yılında Slutsk II

1 Temmuz 2022 yılında FK Slutsk

Andrey Rum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Rum şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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