Andrey Rylach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Rylach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Rylach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Rylach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Rylach 5 Haziran 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Рылач Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Rylach Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intafa yapmaktadır. Andrey Rylach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrey Rylach'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrey Rylach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrey_rylach

Andrey Rylach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Rylach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Rylach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Rylach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Energetik-BGU

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Andrey Rylach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Rylach şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Rylach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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