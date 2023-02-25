Andrey Sakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Sakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Sakovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Sakovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Sakovich 15 Nisan 1992 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сакович Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Sakovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Sakovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 26 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Andrey Sakovich'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Sakovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brem_saki/

Andrey Sakovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Sakovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Sakovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Sakovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gomel

4 Ağustos 2016 yılında FK Lida

1 Ocak 2017 yılında Soligorsk

21 Mart 2017 yılında Belshina

11 Ocak 2018 yılında Zhitkovichi

1 Mart 2019 yılında Naftan

18 Ocak 2020 yılında Sputnik

10 Temmuz 2020 yılında Gorodeya

26 Mart 2021 yılında Bumprom

Andrey Sakovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Sakovich şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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