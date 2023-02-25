Andrey Shemruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Shemruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Shemruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Shemruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Shemruk 27 Nisan 1994 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шемрук Андрей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Shemruk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Shemruk'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Shemruk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrey_shemruk/

Andrey Shemruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Shemruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Shemruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Shemruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dynamo Brest

1 Ağustos 2015 yılında FK Baranovichi

1 Aralık 2015 yılında Dynamo Brest

4 Mart 2016 yılında Smolevichi

8 Ocak 2018 yılında FK Minsk

18 Ocak 2021 yılında Vitebsk

5 Şubat 2022 yılında Dynamo Brest

Andrey Shemruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Shemruk şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Shemruk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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